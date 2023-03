Si registra enorme superficialità oggi 27 marzo sui social, in merito alla notizia su Ludovico Di Meo morto. Il giornalista purtroppo non c’è più, motivo per il quale non possiamo parlare di bufala a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana con Biagio Izzo, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine. Proviamo a chiarire alcuni concetti cruciali per coloro che stanno andando dietro ad un post riportato in modo superficiale anche da testate di un certo peso. Senza cattive intenzioni, ci mancherebbe, ma tralasciando un aspetto cruciale come la data del pezzo originale.

Arriva fuori tempo la notizia su Ludovico Di Meo morto: vanno evidenzati errori vari sui social oggi

Cosa è avvenuto esattamente? Fondamentalmente, siamo al cospetto di un annuncio decontestualizzato. Già, perché l’ex conduttore di Uno Mattina purtroppo è passato realmente a miglior vita, ma come è stato fatto notare dai fact checker, la notizia in sé risale addirittura a due mesi fa. Purtroppo stanno circolando dei titoli sui social palesemente clickbait, citando solo il vecchio ruolo di Ludovico Di Meo nell’ambito della nota trasmissione in onda su canali RAI di buon mattino. Dunque, non viene fatto il suo nome in un primo momento, con il chiaro intento di invitare le persone ad accedere all’articolo.

Ecco perché non è esatto parlare di bufala a proposito di Ludovico Di Meo morto, ma di scarsa attenzione in merito alle tempistiche con cui alcune testate hanno affrontato la notizia. Almeno sul versante social. Da quello che ho avuto modo di constatare, sembrerebbe che alcuni post odierni siano già stati rimossi, ma resta l’enorme mole di ricondivisioni da parte del pubblico, che per forza di cose alimenta disinformazione sulla vicenda.

Ricapitolando, Ludovico Di Meo è sì morto per infarto, ma l’annuncio sull’ex conduttore di Uno Mattina risale a fine gennaio secondo i dettagli appresi stamane.

