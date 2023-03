Rientra anche il Samsung Galaxy S20, senza tralasciare il Galaxy S21, tra i device che presto vedranno risolto un fastidioso bug che ha coinvolto la fotocamera. Dopo aver appreso che la serie in questione non potrà ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0, come riportato con il nostro recente pezzo a tema, oggi tocca concentrarsi su quello che avverrà nel corso delle prossime settimane. Già, perché oltre ad un noto problema in via di risoluzione a proposito del processore Exynos, occorre tenere a mente che ci sia una partita aperta anche in un altro contesto in termini strettamente software.

Sta per arrivare anche sul Samsung Galaxy S20 l’aggiornamento che risolve definitivamente il bug fotocamera

Come accennato, sto parlando degli arresti anomali della fotocamera, a detta del colosso asiatico dovuti a quella che è stata definita “differenza nel punto di azione quando si cambiano rapidamente gli obiettivi della fotocamera“. Come emerge dal forum ufficiale dell’azienda (è sufficiente tradurre il feedback fornito in coreano), Samsung fa sapere in queste ore di aver già completato le correzioni per questo problema e apportato miglioramenti, al punto da prevedere di fornire tali correzioni tramite il prossimo aggiornamento.

In sostanza, i tecnici fanno sapere di avere in programma di fornirlo tramite un aggiornamento per i Samsung Galaxy S20 ed i suoi successori che, a conti fatti, include correzioni previviste ad aprile. Resta da capire quali saranno i dettagli connessi a questo rilascio, che per forza di cose risulta già oggi cruciale per tutti coloro che hanno a cuore il tema foto.

A Bisogna tener presente che il bug menzionato oggi per il Samsung Galaxy S20, in queste settimane abbia limitato non poco anche i possessori di smartphone più recenti, come quelli appartenenti alla serie dei Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22.

