Huawei ha recentemente presentato la sua ammiraglia premium, Huawei P60: adesso l’azienda si sta preparando a lanciare la serie Huawei Nova 11, che potrebbe essere disponibile in tre versioni e potenti tecnologie. Secondo le informazioni provenienti da Weibo, il prossimo evento di lancio di Huawei è previsto per il prossimo mese. Il tipster ha condiviso uno screenshot, che include il 17 aprile come data di lancio, e la società sarà protagonista con la serie Huawei Nova 11. Lo screenshot rivela anche che la serie Huawei Nova 11 porterà tre versioni: Huawei Nova 11, Nova 11 Pro e Nova 11 Ultra. In passato, l’azienda cinese ha presentato solo due dispositivi della gamma Nova: un modello standard e uno Pro; quindi, Huawei ha pianificato di rivoluzionare l’intera serie Nova con questi nuovi smartphone.

Fotocamera potente

L’informatore spiega che i telefoni rileveranno un sistema a tripla fotocamera e utilizzeranno anche un sensore di grandi dimensioni. Per ora, non sono disponibili informazioni sui numeri specifici, ma possiamo aspettarci che una fotocamera che assorbe la luce catturi immagini più luminose. Tuttavia, sarebbe interessante vedere come si confronta con la serie Huawei P60. Inoltre, la serie Huawei Nova 10 è il primo smartphone a portare una fotocamera frontale ed un teleobiettivo da 60MP. Novità in arrivo anche per i selfie? Aspetteremo per scoprirlo.

Comunicazione satellitare

In aggiunta a questo, Huawei è pronta ad introdurre la tecnologia di comunicazione satellitare ai quadri Nova. Come input rivela che il Huawei Nova 11 equipaggerà la funzione SMS satellitare, forse dalla seconda generazione. Da menzionare, il produttore cinese utilizza i satelliti Beidou per inviare SMS senza una rete mobile: questa tecnologia viene fornita con le serie premium Huawei Mate 50, Mate X3 e P60. Tuttavia, Huawei sta facendo qualcosa di diverso e vuole portarlo nella categoria di fascia media. Durante la conferenza di lancio di Huawei Spring 2023, Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha affermato che la comunicazione satellitare non è una capacità ordinaria, è molto cruciale.

Snapdragon 8+

Andando avanti, la serie Huawei Nova 11 fornirà anche un potere immenso ai consumatori con il chipset Qualcomm Snapdragon 8+. L’azienda cinese sta testando questo telefono con un chip ad alte prestazioni. Pertanto, potremmo assistere a una lotta comparabile tra la serie Huawei Nova 11 e la serie Huawei P60. Le specifiche tecniche rivelano che il chip Qualcomm Snapdragon 8+ porta un core della CPU principale con clock a 3,2GHz e ci sono core grandi da 2,75GHz e core piccoli da 2,0GHz.

Huawei serie Nova 11

Attualmente, Huawei è impegnata a promuovere la serie Huawei P60 e Mate X3, ma vi terremo aggiornati su questi prossimi dispositivi Nova.

