Samsung ha un nuovo telefono di fascia media a basso costo pronto per essere rilasciato entro la fine di marzo. La società asiatica ha annunciato il Samsung Galaxy A34 5G, e potrebbe essere uno degli smartphone low cost del colosso di Seul più interessanti rilasciati negli ultimi anni. Il device non solo porta i previsti miglioramenti hardware e software annuali, ma cerca di alzare l’asticella ad un nuovo livello e di stabilire nuovi standard per il mercato di fascia media a basso costo. Sembra essere un degno aggiornamento rispetto ai Samsung Galaxy A32 e A32 5G, che sono i soggetti principali di questo confronto. Come si confronta il modello 2023 con le versioni a basso costo rilasciate nel 2021? Date un’occhiata ai dettagli di seguito.

Come riportato da “SamMobile“, sono finiti i giorni in cui i telefoni Galaxy A a basso costo di Samsung erano divisi tra modelli LTE e 5G. Quella tendenza è stata di breve durata e ora il produttore asiatico ha rilasciato solo una variante del Galaxy A34 che vanta la connettività 5G. Inutile dire che il Galaxy A34 5G è superiore al Galaxy A32 (LTE) e al Galaxy A32 5G. Il Samsung Galaxy A34 batterà una delle varianti del 2021 in quasi tutti gli aspetti, tranne per il fatto che non ha una porta per le cuffie da 3,5mm e per la mancanza di una fotocamera con profondità di 2MP. Il device ha un chipset più potente e viene fornito con più RAM rispetto ai modelli 2021; migliora la velocità di ricarica a 25W e dispone di un display Super AMOLED superiore con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una migliore visibilità alla luce del giorno grazie alla tecnologia Vision Booster ed emissioni di luce blu inferiori (con un rapporto di solo il 6,5%). In termini di fotografia, il Samsung Galaxy A34 offre la stabilizzazione ottica dell’immagine, che dovrebbe portare a foto di qualità superiore. Per la prima volta nella storia del Galaxy A, il modello 2023 introduce strumenti di fotoritocco avanzati che consentono agli utenti di rimuovere ombre e riflessi indesiderati. Anche l’audio è migliorato, poiché il colosso di Seul afferma che il Samsung Galaxy A34 può separare meglio la voce dell’utente dal rumore di fondo durante le chiamate vocali e video.

La qualità costruttiva è superiore grazie ad un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP67. Il telefono conseguirà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo. Al contrario, il Samsung Galaxy A32 ha ricevuto solo due aggiornamenti del sistema operativo Android e ha raggiunto la fine del supporto con Android 13 (continuerà a ricevere patch di sicurezza di tanto in tanto). In un certo senso, Samsung ha trattato il Samsung Galaxy A34 come un telefono di fascia alta e questa è una piacevole scoperta.

Continua a leggere su optimagazine.com