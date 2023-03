Cresce l’attesa in vista del match Sinner-Dimitrov, con il nostro tennista che venerdì sera ha dato risposte importante durante l’incontro di secondo turno contro Djere a Miami. C’erano un po’ di timori sul fatto che potesse essere stanco dopo la lunga cavalcata ad Indian Wells a metà marzo, considerando che il suo percorso si è fermato solo in semifinale contro uno strepitoso Alcaraz. Finora tutto è filato liscio, ma è chiaro che più andrà avanti in questo ATP 1000, più cresceranno le difficoltà come è normale che sia.

Previsioni su quando giocano Sinner-Dimitrov: orario potenziale di inizio a Miami con il fuso orario in Italia

Lecito chiedersi, dunque, quando giocano Sinner-Dimitrov. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, possiamo parlare solo del potenzia orario di inizio a Miami, ovviamente allineandoci al fuso orario in Italia. Il match si trova nel bel mezzo del tabellone odierno ed allo stato attuale appare complicato che possa iniziare prima delle 20 italiane, ma è chiaro che il discorso sarà in divenire nel pomeriggio.

I precedenti tra i due non sono propriamente incoraggianti per Sinner, ma va detto che alcuni incontri ci sono stati nella fase iniziale della carriera dell’azzurro tra i pro. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché questa sia una storia assai diversa, anche perché Dimitrov ha faticato parecchio nel turno precedente e non appare al momento al top della forma.

Come dettaglio aggiuntivo, vi ricordo che il torneo di Miami, esattamente come avvenuto la scorsa settimana con quello di Indian Wells, viene trasmesso su Sky. Per questo motivo, dovrete sintonizzarvi sul canale 205 appena sarà chiaro e definito l’orario di inizio qui in Italia per la sfida di Sinner-Dimitrov. Conto di aggiornare l’articolo odierno appena si avranno informazioni in merito più chiare, in modo che tutti gli appassionati possano farsi trovare pronti.

Continua a leggere su optimagazine.com