L’avventura di Bill Wyman dei Rolling Stones è uno di quegli eventi che inevitabilmente fanno parte della storia del rock. Il 26 marzo 1965 la band di Mick Jagger erano sulla cresta di un’onda mastodontica grazie al successo del singolo The Last Time, che di poco precedette l’uscita di (I Can’t Get No) Satisfaction.

Gli Stones si trovavano in Scandinavia – per la prima volta – con una serie di concerti programmati a Odense e Copenaghen in Danimarca, poi a Göteborg e Stoccolma in Svezia. Proprio sul palco di Odense, quel pomeriggio del 26 marzo 1965, la band al completo si trovava sul palco per le prove generali. Solitamente, infatti, chi ricorda l’episodio parla di un concerto, ma lo show sarebbe andato in scena quella sera stessa.

Al Fyens Forum di Odense Mick Jagger si ritrovò tra le mani un microfono difettoso – altri scrivono che il frontman toccò due microfoni insieme, e le informazioni su questo dettaglio sono contrastanti – che gli procurò una scossa elettrica. Jagger cominciò a barcollare e urtò il compianto Brian Jones. Anche quest’ultimo perse l’equilibrio e finì addosso al bassista Bill Wyman.

Quest’ultimo ebbe la peggio. La scossa che per pochi secondi aveva trafitto i Rolling Stones era pari a 220 volt, e l’intero voltaggio investì in pieno Wyman che rovinò sul palco. Mentre Jagger e Jones non riscontrarono conseguenze, per Bill la cosa si fece preoccupante. Il bassista giaceva privo di sensi e così fu per diversi minuti.

Un fotografo presente in quel momento immortalò Bill Wyman inanime sul palco, circondato da Mick Jagger e Charlie Watts con un’espressione di terrore sul volto. Poco dopo Wyman si riprese, e tutti tirarono un sospiro di sollievo.

Il promotore dello spettacolo raccontò che a salvare Wyman furono proprio i movimenti incontrollabili di Jagger, che colpito dalla scossa si mosse talmente tanto da staccare la spina e interrompere il flusso di corrente. Nessuno dei membri coinvolti accusò conseguenze, e la band portò a termine più o meno tranquillamente il tour.

