Blue Bloods 13 va in onda stasera 26 marzo in versione maxi. Il pubblico di Rai2 assisterà a una lunga maratona in compagnia della famiglia Reagan, a partire dalle 21. Saranno ben tre gli episodi trasmessi in prima tv, per riempire il vuoto di NCIS Los Angeles 14 (che è in pausa anche questa settimana, e riprenderà ad aprile).

Andiamo nel dettaglio per scoprire gli episodi di Blue Bloods 13 di stasera. Si parte con l’episodio 13×10 dal titolo Fingi finché ci riesci:

Jamie si infiltra in una banda di criminali e decide di mettere alla prova Christo affidandogli il comando dell’operazione, anche se non è del tutto convinto delle sue capacità, ma il giovane poliziotto non lo deluderà. Eddie segnala a Danny il caso di un misterioso giustiziere che interviene spacciandosi per un poliziotto e Danny le offre di collaborare con lui nelle indagini. Frank è contrario al programma del sindaco che vorrebbe mandare gli agenti a pattugliare le strade da soli.

A seguire l’episodio 13×11 intitolato In fondo al tunnel:

Danny e Baez indagano sulla morte di un uomo che giocava a scacchi in un parco. Jamie cerca di aiutare un ex detenuto che era stato arrestato da lui, ma l’uomo ha gravi difficoltà di adattamento. Il pastore Clay chiede a Erin di far luce sul caso di un suo nipote che è stato arrestato, lasciandole intendere che in cambio le darà il suo influente appoggio nella campagna elettorale. Danny chiede a Frank di aiutare Laura Acosta, una sua amica detective a cui è stato negato il prepensionamento con invalidità totale. Frank intuisce che Danny ha un debole per Laura e lo incoraggia a rifarsi una vita.

La serata si conclude con l’episodio 13×12 dal titolo Buone azioni:

Mickey Patrick (la guest star Tom Cavanagh) torna chiedere aiuto a Danny che non riesce a dire di no al suo vecchio amico che si è messo di nuovo nei guai. Indagando su un furto in un cantiere, Jamie scopre che il ladro è Gustavo Abreu, un poliziotto venezuelano che durante una visita a New York lo aveva impressionato favorevolmente. Una donna confessa a Frank di aver ucciso il marito violento. Frank prende a cuore il caso e scopre che le richieste di aiuto della donna erano state ripetutamente ignorate dalla polizia. Anthony chiede a Erin di fare un appostamento insieme a lui per farle capire che la carriera da procuratore Distrettuale, a cui lei mira, forse non la renderebbe felice come il lavoro che svolge ora.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

L’appuntamento con Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

