Tiene banco in questo periodo un tema delicato per tanti insegnanti, visto che ci sono svariate segnalazioni in merito a presunti ritardi con gli stipendi per docenti a marzo. Come stanno le cose? Alcune anomalie appaiono palesi, con casistiche differenti rispetto a quanto riportato pochi giorni fa, a proposito dei malfunzionamenti in fase di accesso alla piattaforma NoiPA. Senza dimenticare chi ha avuto difficoltà con la consultazione del cedolino. Inutile dire che per tante famiglie in Italia la questione odierna sia più delicata, se non altro perché tutti si aspettavano di vedere accreditata la paga entro la settimana che volge al termine.

Cosa succede con alcuni stipendi per docenti a marzo: ritardi vari e prima risposta di NoiPA

Come avrete intuito, la situazione è di facile lettura. Si registra un imprevisto ritardo con il pagamento di alcuni stipendi per docenti a marzo. Ecco perché, soprattutto sui social, è stato invocato un intervento ufficiale da parte dello staff di NoiPA, affinché fosse possibile fare chiarezza una volta per tutte su questioni tanto delicate per il pubblico. Risposta che è prontamente arrivata, ma che al di là di alcuni chiarimenti sul modus operandi del reparto amministrativo, non affronta la questione nello specifico ed in modo pratico:

“Ciao, vi ricordiamo che gli istituti di credito possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del giorno previsto come data di esigibilità“.

Dunque, allo stato attuale non ci sono prese di posizioni definitive sul tema degli stipendi per docenti a marzo. Tuttavia, essendoci trovati ad un passo dal fine settimana, ci sono buone probabilità che entro domani la vicenda si possa chiudere in modo positivo. Saranno caldissime e cruciali le prime ore della prossima settimana, con la speranza concreta che la situazione si possa risolvere una volta per tutte già nella giornata di lunedì.

