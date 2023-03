Nei migliori album degli Aerosmith c’è tutta l’evoluzione di una band che ha scritto una delle parti più importanti dell’hard rock e del glam rock. Complici la voce e presenza scenica di Steven Tyler e le intuizioni alla chitarra di Brad Whitford, gli Aerosmith sono l’iguana glitterata che non ha mai cercato compromessi, solo estremità per liberarsi in ballate struggenti ed esplosioni di groove che ancora oggi fanno scuola, e tanta.

Aerosmith (1973)

Aerosmith è il disco di debutto della band e contiene Dream On, una ballata intensa e impreziosita dalle capacità vocali di Tyler. Nel 2003 Eminem l’ha campionata per il suo singolo di successo Sing For The Moment dall’album The Eminem Show, confermando l’importanza di questo brano di rara bellezza.

Toys In The Attic (1975)

Toys In The Attic è trainato dall’irriverente Walk This Way, un capolavoro di groove che nel 1986 verrà ripreso dagli stessi Aerosmith per un duetto con i Run DMC. Il riff di Joe Perry è una delle pietre miliari del rock, un alternarsi tra muting e note aperte che sa di blues, hard rock e funk.

Permanent Vacation (1987)

Permanent Vacation è il disco con il quale gli Aerosmith celebrano il rientro di Joe Perry e Brad Whitford nella band. Trainato da Rag Doll, Dude (Looks Like A Lady) e Angel, Permanent Vacation è uno dei dischi di maggiore successo della squadra di Steven Tyler.

Pump (1989)

Pump è uno degli album più venduti degli Aerosmith, nonché uno dei più complessi. Il disco raccoglie la ballata classica (What It Takes) e il tema impegnato (Janie’s Got A Gun, Monkey On My Back), ma non mancano i brani esplosivi come Young Lust.

Get A Grip (1993)

Get A Grip non viene subito accolto bene dalla critica, che accusa la band di aver ammorbidito troppo lo stile. Tuttavia, basterebbero brani come Eat The Rich, Fever e Crazy per considerarlo tra i migliori album degli Aerosmith.

