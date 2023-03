Ci aspettavamo di vedere arrivare il Samsung Galaxy S23 FE nel giro di poco tempo, ma il leaker Yogesh Brar ha da poco fatto sapere che il colosso di Seul non starebbe affatto lavorando allo sviluppo di questo dispositivo, a differenza di quanto appreso nelle ultime settimane. Il produttore asiatico starebbe dedicando tempo e risorse alla realizzazione dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, oltre che alla realizzazione di un nuovo pieghevole ‘Tri-Fold‘, che pure dovrebbe arrivare sul mercato quest’anno.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..



Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year



FE fans should look elsewhere… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023

Non sappiamo dirvi con certezza cosa succederà e se veramente non assisteremo, almeno per il 2023, al lancio del Samsung Galaxy S23 FE, che sarebbe stato senz’altro un prodotto molto ambito vista anche l’assenza del suo predecessore, il Samsung Galaxy S22 FE, che non è mai arrivato lasciando il segmento orfano del suo rappresentante (l’ultimo dispositivo della Fan Edition è stato il Samsung Galaxy S21 FE, che non ha garantito lo stesso successo del precedente Samsung Galaxy S20 FE).Sarebbe un peccato non vedere arrivare il Samsung Galaxy S23 FE, soprattutto perché se ne era tanto parlato nell’ultimo periodo e siamo certi che più di qualcuno ne attendeva solo l’ufficialità per poterlo finalmente acquistare.

In ogni caso, non è detto che le cose andranno come annunciano gli ultimi leak: magari il produttore asiatico vorrà stupire tutti con una sorpresa inattesa. A questo punto, vediamo se sarà davvero così come suggeriscono le indiscrezioni o se, al contrario, la situazione dovesse variare e favorire il lancio del Samsung Galaxy S23 FE (sarebbe proprio una bella cosa per quelli che lo stanno aspettando). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

