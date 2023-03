NDG parla di Amici a Verissimo. Archiviata la sua esperienza nel talent show di Canale 5, è pronto per tirare le somme e volgere lo sguardo verso il suo percorso.

Per NDG, eliminato nella prima puntata del serale di Amici, il programma è stato “un’esperienza assurda, quasi non reale, un mondo a parte”. Ha trovato particolarmente stimolante vivere con persone che inseguono un sogno e con loro confrontarsi tutti i giorni, un’occasione che nella vita lontana dal talent non ha avuto molto spesso. “Ho avuto ragazzi con cui condividere questo sogno, ed è la cosa più bella di Amici”, le sue parole.

Non tutti sanno che NDG ha iniziato il suo percorso nell’arte ballando, per poi spostarsi al canto in seguito ad un infortunio che non gli permetteva di proseguire con le lezioni di ballo. Ma il giovane artista ha trovato comunque il modo di inserire i passi di danza nelle sue performance da cantante e ne ha dato prova anche ad Amici.

Per NDG il successo è arrivato a 17 anni, poi è andato in crisi.

“Ho vissuto il contraccolpo di un grande successo, io ero al liceo. Ero piccolo, non ero pronto per una cosa così grande. Era la cosa giusta al momento sbagliato”, riconosce.

“Con Amici ho avuto modo di far conoscere il me artistico ma anche la mia persona. Ho sfruttato questo percorso anche per descrivermi”, le sue parole sul programma in cui è entrato per ricominciare e per dare a se stesso una seconda possibilità.

NDG parla anche di disturbi alimentari, quelli della sorella; parla di solitudine e depressione “per questa cosa di un successo inaspettato e poi il contraccolpo, sentirsi soli, abbandonati a volte”.

“Non mi sono goduto il disco d’oro, milioni di streaming, perché stavo male. Da un sogno è diventato un incubo”, ricorda NDG, che poi è riuscito a prendere nuovamente in mano la sua vita, che lo ha condotto ad Amici. “Ho ripreso in mano la mia vita e sono felice di aver fatto questa esperienza. Sono molto più pronto adesso”, dice al termine dell’intervista con Silvia Toffanin.