Sta riprendendo piede anche in Italia un post social diventato virale senza alcun motivo, con un chiaro riferimento alla leggenda su Frank Rocky Fiegel, un uomo vissuto nel secolo scorso che a detta di qualcuno avrebbe ispirato addirittura il personaggio di Braccio di ferro ‘Popeye’. In pratica, gira la foto di un signore, apparentemente in grado di richiamare i tratti somatici della nota sagoma. Come del resto si può percepire tramite l’immagine che trovate all’inizio del nostro articolo di oggi. Ci sono, tuttavia, alcuni elementi essenziali che sfuggono ai condivisori seriali da esaminare con grande attenzione oggi 25 marzo.

Smentiamo la credenza su Frank Rocky Fiegel ispiratore di Braccio di ferro ‘Popeye’: la foto che genera malintesi

Dunque, questa volta non siamo al cospetto di una fake news riguardante un personaggio famoso morto, a differenza di quanto riportato in settimana a proposito del fantomatico decesso di Fabri Fibra. Per quale ragione parlo con ragionevole certezza di fake news a proposito di Frank Rocky Fiegel ispiratore di Braccio di ferro ‘Popeye’? Quello che viene raccontato in un post finito in diversi feed tra ieri ed oggi non corrisponde al vero, semplicemente perché l’uomo ritratto nel famoso scatto non corrisponde a Frank.

Questa la sentenza alla quale sono arrivati esperti del settore sia esteri, sia qui in Italia. In pratica, Frank Rocky Fiegel è esistito per davvero, ma a differenza di quanto viene riportato nel post non è mai stato un marinaio con una forza fuori dal comune. La sua esistenza, in Inghilterra, è stata assolutamente “normale”, dedicandosi a lavori temporanei come operaio o barista. Le vere origini dell’uomo ritratto ci vengono fornite da altre fonti e, come potrete facilmente notare, non hanno nulla a che vedere con Braccio di ferro.

Insomma, diamoci un taglio col parlare di Frank Rocky Fiegel ispiratore di Braccio di ferro ‘Popeye’.

Continua a leggere su optimagazine.com