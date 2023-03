Il 2023 della cantautrice vicentina è sempre più ricco: partirà subito dopo l’uscita del nuovo disco l’instore tour di Madame, di cui l’artista annuncia un piccolo assaggio al quale si aggiungeranno altre date.

L’instore tour di Madame

Nelle storie Instagram Madame ha annunciato le prime date dell’instore tour, che partirà esattamente un giorno dopo l’uscita del secondo album in studio.

01/04 MILANO – Mondadori Duomo, P.za del Duomo ore 16

02/04 PADOVA – Mondadori Bookstore, via Cavour 16 ore 16

Francesca Calearo – questo il nome di battesimo di Madame – aggiunge che prossimamente saranno annunciate altre date dell’instore.

Sanremo, il nuovo album e il tour

Il 2023 è ufficialmente l’anno della rinascita e del ritorno di Madame sulla scena. Dopo il periodo difficile per quell’indagine sui falsi green pass, la cantautrice vicentina è tornata al Festival di Sanremo con Il Bene Nel Male, un primo assaggio delle novità in arrivo.

Il 17 marzo Madame ha annunciato il secondo album L’Amore che sarà fuori il 31 marzo, in piena primavera. Per lanciarlo, Madame ha proiettato un riquadro rosso nelle principali città italiane e ha pubblicato uno spot irriverente. Il teaser mostra la cantante su un divano circondata da un gruppo di uomini di colore, poi circondata da coppie di anziani, poi circondata da donne. Nelle versioni alternative, un ragazzo di colore è circondato da tante repliche di Madame ed un cane è circondato da altri cani.

Non è tutto: l’8 luglio partirà dal Sonic Park di Stupinigi (TO) il tour estivo che si concluderà allo Sferisterio di Macerata il 29 agosto. Ancora, non è tutto: il 2023 di Madame continua con una data evento al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 21 ottobre.

Le date dell’instore tour di Madame e dei concerti estivi sono in aggiornamento, mentre aumenta l’hype per l’uscita del nuovo album.

