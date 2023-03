Grey’s Anatomy 20 ci sarà: la ABC ha rinnovato la serie tv per la ventesima stagione. Inoltre, la rete ha annunciato che la produttrice esecutiva Meg Marinis prenderà le redini come showrunner a partire dal prossimo ciclo di episodi, sostituendo Krista Vernoff (al timone dello show dalla stagione 14).

Il rinnovo rende Grey’s Anatomy come il medical drama in onda in prima serata più longevo nella storia della televisione. La serie tv ha debuttato su ABC nel lontano 2005 (l’anno successivo è arrivata in Italia). Nonostante gli anni inizino a farsi sentire, Grey’s Anatomy riesce ancora ad essere la serie di punta della rete americana, registrando ottimi ascolti nella serata del giovedì.

Meg Marinis è produttrice esecutiva di Grey’s dalla quindicesima stagione; ha iniziato come assistente alla produzione di uno sceneggiatore nello show nella terza stagione e si è fatta strada fino allo staff di scrittrice e poi passando in produzione. In totale ha scritto 35 episodi. Prenderà il posto della Vernoff, che ha annunciato il suo addio sia da Grey’s Anatomy che Station 19.

“È stato il privilegio di una vita essere incaricato di dirigere Grey’s Anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 negli ultimi quattro”, ha dichiarato Krista Vernoff in una nota. “La passione dei fandom dedicati e l’impatto che questi show hanno sui cuori e sulle menti non possono essere sopravvalutati. La quantità di talento in questi due straordinari cast e in queste due brillanti gruppi di sceneggiatori è oltre misura – e queste troupe fanno magie settimana dopo settimana”.

Con il rinnovo di Grey’s Anatomy 20 a questo punto è lecito chiedersi se valga la pena continuare a oltranza. Da anni, la serie tv “perde pezzi”, con importanti membri del cast che decidono di lasciare per dedicarsi ad altro. L’ultima attrice di rilievo ad abbandonare la produzione è la protagonista Ellen Pompeo, interprete di Meredith Grey, nonché colonna portante della serie, fin dal suo esordio. Tuttavia, l’attrice ha dichiarato che tornerà saltuariamente in futuro, e prenderà parte al finale della diciannovesima stagione.

Senza la Pompeo, e quindi senza Meredith, che senso ha continuare Grey’s Anatomy? Il cast attuale include dei nuovi specializzandi, introdotti in questa stagione. Il cast storico è invece composto da: Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey; James Pickens Jr. è Richard Webber; Kevin McKidd è Owen Hunt; Kim Raver è Teddy Altman; Kelly McCreary è Maggie Pierce; Anthony Hill è Winston Ndugu; Caterina Scorsone è Amelia Shepherd; Camilla Luddington è Jo Wilson; Chris Carmack nei panni di Link Lincoln e Jake Borelli nei panni di Levi Schmitt.

