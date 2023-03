Tantissimi appassionati da settimane attendono riscontri sugli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in uscita qui in Italia. Del resto, da sempre marzo è il mese scelto dall’azienda modenese per fissare questo appuntamento per i collezionisti che amano il calcio. Anzi, a dirla tutta negli ultimi anni c’è sempre stato l’avvio delle vendite a metà mese, motivo per il quale nella stagione in corso siamo andati un po’ più lunghi del solito come avrete intuito.

Le ultimissime anticipazioni raccolte sugli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in uscita

Grazie ad alcune informazioni raccolte di recente, avevo già premesso che con ogni probabilità avremmo dovuto attendere la fine di marzo, in riferimento a quanto riportato con il nostro ultimo articolo. Ebbene, le indicazioni che giungono dai social, in riferimento anche a coloro che decideranno di acquistare il pacchetto degli sugli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in uscita qui da noi via web, ci conducono in linea di massima a due fattori che probabilmente faranno storcere il naso a qualcuno.

Nello specifico, l’uscita degli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 dovrebbe scattare ufficialmente nelle edicole a partire da mercoledì 29 marzo. Siccome sarà quella la data a partire dalla quale ci sarà la svolta tanto invocata e attesa sul sito dello store, appare difficile pensare che sul territorio ci possano essere commercializzazioni antecedenti. In ogni caso, appuntamento slittato per tutti alla prossima settimana.

A questo si aggiunge il fatto che quest’anno gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 costeranno quasi il doppio. Parliamo di 18 euro rispetto ai 10 euro dell’anno scorso, con 40 aggiornamenti e 60 figurine speciali da molti ritenute non necessarie per la collezione. Staremo a vedere, in ogni caso, quale sarà la risposta del pubblico su questo pack, ma anche in vista della nuova stagione di cui si parla tanto già oggi.

