Sono in arrivo i videomessaggi WhatsApp, per natura molto simili ai vocali all’interno del servizio di messaggistica. Un nuovo aggiornamento di test per gli iPhone scovato dall’informatore WABetaInfo pone l’accento sulla prossima novità che potrebbe cambiare decisamente volto alle chat singole come a quelle di gruppo.

Cosa bolle in pentola? In pratica, gli aggiornamenti di test hanno messo in evidenza la presenza di una rinnovata icona della fotocamera accanto a quella del microfono pensata per le note vocali, di fianco alla barra di testo posta in basso nelle chat. Premendo lo specifico simbolo, si potrà procedere alla registrazione di un breve filmato. Quest’ultimo potrà avere una durata non superiore a 60 secondi ed essere immediatamente inoltrato ai nostri interlocutori.

L’utilizzo di videomessaggi WhatsApp, un po’ come accade già per i vocali, potrebbe avere particolare senso in determinate occasioni. Magari quando non si ha modo di scrivere un testo, un contenuto visivo è decisamente più impattante delle parole e si potrà fare ricorso a questa pratica funzione. La natura breve delle clip, la dice lunga sul fatto che la novità potrà essere utilizzata solo per comunicazioni spot e non certo quando si avrà la necessità invece di molto più tempo. In quest’ultimo caso, in effetti, si dovrà fare invece ricorso a filmati precedentemente ripresi dalla fotocamera e poi inviati come allegati all’interno delle chat.

Anche se i videomessaggi WhatsApp sono apparsi, per ora, soltanto nell’aggiornamento di test per iPhone, non ci sono dubbi sul fatto che la novità giungerà anche per i dispositivi Android. Molto probabilmente, la fase di test della funzione durerà ancora a lungo prima che la stessa novità giunga a destinazione per tutti gli utenti in via definitiva. Chissà se poi, nelle conversazioni singole e di gruppo, inizieranno a scomparire i vocali.

Continua a leggere su optimagazine.com