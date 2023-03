Con l’entrata della primavera, sono giunte su Amazon anche tante offerte di dispositivi tecnologici molto interessanti come smartphone, tablet e smartwatch. Quest’oggi, venerdì 24 marzo, ci soffermeremo proprio su un’imperdibile occasione che riguarda il Samsung Galaxy Watch5 (40mm), con un super sconto del 33%, nella versione italiana, connettività Bluetooth e nel bellissimo colore Graphite. Il wearable lo portate a casa al prezzo di 201,05 euro (invece di 299 euro di listino), la disponibilità è immediata ed è venduto e spedito dall’e-commerce, inoltre, se siete clienti iscritti a Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. In aggiunta, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Watch5, con cassa da 40mm, presenta un display Super AMOLED da 1,2 pollici in cristallo di zaffiro con risoluzione 396 x 396 pixel e con processore Exynos W920 dual core, abbinato da 1,5GB di RAM e da 16GB di spazio di archiviazione. La versione comprende connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 (2,4 + 5 GHz), NFC e GPS. A bordo del dispositivo troviamo il sensore BioActive, che sfrutta un unico chip per gestire tre sensori, ovvero: frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica. Si sappia che l’orologio intelligente include anche un sensore per la temperatura, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e il sensore per la luminosità. Inoltre, il fitness-tracker monitora il sonno grazie alla tecnologia di tracking del sonno avanzata, capace di: pianificare l’ora di andare a dormire, rilevare il russamento e tracciare le fasi del sonno.

Il tutto è alimentato da una batteria da 284mAh a ricarica veloce, infatti, l’orologio impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. Per quanto riguarda il lato software il Samsung Galaxy Watch5 sfrutta l’interfaccia personalizzata One UI Watch basata su Wear OS e compatibile con dispositivi che dispongono almeno di Android 8.0 Oreo.

