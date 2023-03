Si ha la possibilità, in questi giorni, di sfruttare un prezzo alquanto interessante per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22, top di gamma di stampo Android che ritroviamo su Amazon con un ottimo sconto. Con l’arrivo sul mercato del Samsung Galaxy S23, inevitabilmente è calato il costo del modello precedente, ma che presenta ancora un ottimo comparto tecnico da fare invidia ai numerosi top di gamma presenti sul mercato. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S22 si può notare come il prezzo finale per il modello bianco da 128GB di memoria interna sia di 577 euro.

Focus sul Samsung Galaxy S22 a prezzo basso su Amazon per il weekend: i riscontri del giorno

Nuove indicazioni, dunque, dopo la proposta esaminata nei giorni scorsi. Finalmente si ha modo di poter scendere al di sotto dei 600 euro e sicuramente con il proseguire dei mesi ci sarà un ulteriore calo. In realtà la svalutazione dei top di gamma di stampo Samsung non è così repentina, ormai si seguono gli stessi standard dei prodotti Apple, per questo è importante poter approfittare di questi piccoli cali di prezzo per portarsi a casa dispositivi di tutto rispetto.

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon per questo Samsung Galaxy S22, la consegna è gratuita e può avvenire nel giro di qualche giorno. C’è poi anche la possibilità di acquistare questo top di gamma di stampo Samsung a rate grazie a Cofidis. In questo modo più utenti potranno approfittare di quest’offerta dilazionando la spesa finale nel tempo. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22 vogliamo ricordare come si stia parlando di un top di gamma avente un display da 6,1 pollici Infinity-O a 120Hz con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

Processore altamente ottimizzato grazie alla realizzazione a 4nm che permette di rendere ogni comparto tecnico al massimo delle sue potenzialità. Pur infatti disponendo di fotocamere con sensore principale da 48 megapixel, si riesce a creare foto incredibili grazie proprio alla potenza del chip a 4nm. Stesso concetto anche per la batteria da 3700 mAh. A voi resta la decisione finale.

