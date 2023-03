Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, con numero di modello 23049RAD8C, è apparso un paio di giorni fa sul noto sito Web di benchmarking Geekbench. Il prossimo 28 marzo il device medio-gamma Redmi sarà presentato ufficialmente in un evento in Cina. Sarà anche il primo dispositivo al mondo ad usufruire il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 2, annunciato la scorsa settimana in patria, con 4 core con clock a 1.8GHz, 3 core a 2.5 GHz e un core ad una velocità di picco di 2.9 GHz e sarà abbinato a 12GB di RAM. Si tratta sicuramente dello Snapdragon serie 7 più performante mai progettato, quindi il nuovo Redmi Note 12 Turbo sarà in netto passo avanti per quanto riguarda la potenza di elaborazione grezza rispetto a qualsiasi suo predecessore.

In vista del lancio imminente, il Redmi Note 12 Turbo è passato attraverso Geekbench realizzando un punteggio single-core di 1213 e un punteggio multi-core di 3,972. Oltre al SoC, l’elenco conferma che lo smartphone arriverà con a bordo il sistema operativo Android 13. Di recente, il telefono è stato anche certificato in Cina da TENAA, insieme a MIIT e CCC. Queste certificazioni hanno rivelato che il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh in grado di supportare la ricarica rapida via cavo da 67W, proprio come il Redmi Note 12 Pro.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il Redmi Note 12 Turbo si vocifera che porti per la prima volta, a bordo della serie Redmi Note, un sensore di impronte digitali in-display. Altre specifiche comprendono un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Quanto al comparto fotografico dovremmo trovare sul retro della scocca una tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e uno sparatutto macro da 2MP.

Continua a leggere su optimagazine.com