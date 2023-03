Al via la prevendita dei biglietti per Radio Zera Future Hits Live a Roma, il grande concerto di Radio Zeta con tanti ospiti.

Sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, il 10 giugno dalle ore 21.00, sono attesi tanto artisti italiani, i più seguiti del momento dalla generazione Zeta. La prevendita dei biglietti parte oggi su TicketOne.

I prezzi dei biglietti per Radio Zeta Future Hits Live a Roma sono già noti. Si parte da 40,25 euro per i posti nei settori di tribuna e distinti categoria 2. I biglietti per tribuna e distinti di categoria 1 costano invece 51,75 uro. Stesso prezzo per Italian Open Club.

La tribuna Monte Mario, la tribuna Tevere, la tribuna autorità e la tribuna sponsor, invece hanno biglietti al prezzo di 63,25 euro per posto.

Prezzi biglietti per Radio Zeta Future Hits Live a Roma

Tribuna Monte Mario: 63,25 euro

Tribuna Tevere: 63,25 euro

Tribuna Autorita’: 63,25 euro

Tribuna Sponsor: 63,25 euro

Italian Open Club: 57,50 euro

Tribuna Internazionale Cat1: 51,75 euro

Distinti Monte Mario Cat1: 51,75 euro

Distinti Tevere Cat1: 51,75 euro

Tribuna Internazionale Cat2: 40,25 euro

Distinti Monte Mario Cat2: 40,25 euro

Distinti Tevere Cat2: 40,25 euro

Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti da account TicketOne regolarmente attivo sul sito. I biglietti sono disponibili in prevendita anche nei punti vendita del circuito dislocati in tutta Italia.

Gli ospiti di Radio Zeta Future Hits Live a Roma

Il primo degli ospiti annunciati è stato il cantante Tananai, reduce dal successo del brano Tango, presentato a Sanremo 2023. Sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma in occasione del concerto di Radio Zeta per la Generazione Zeta, ci saranno i migliori esponenti musicali del momento che hanno conquistato i più giovani.

Non mancheranno Rosa Chemical, Ernia, Lazza, Guè e Geolier. Presenti anche Gazzelle, Mahmood e tanti altri. TUTTI GLI OSPITI