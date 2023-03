In questa ultima parte di marzo, sta circolando non poco una presunta mail Polizia Giudiziaria. Si tratta di una missiva fake e non certo inviata dall’autorità ma che allarma e non poco per il riferimento ad una convocazione imminente per reati di pedopornografia e non solo.

Non è la prima volta che simili comunicazioni giungano nelle caselle di posta di diversi italiani e non sarà di certo l’ultima. L’ultima delle mail Polizia Giudiziaria del tutto truffaldina funziona nel seguente modo: il malcapitato di turno si allarma per la convocazione e desidera saperne di più del capo d’accusa nei suoi confronti. A tal proposito, i cybercriminali invitano la vittima a scaricare e visualizzare il documento in PDF allegato alla missiva. La vera trappola si annida da questo momento in poi. Il file in questione è di tipo malware e contiene dunque un virus molto pericoloso. Quest’ultimo è in grado, una volta installato, di entrare nel dispositivo della vittima appunto, carpire dati e informazioni e ancora procedere a dellle operazioni non autorizzate.

La minaccia rappresentata dalla mail Polizia Giudiziaria non può essere sottovalutata. Nella comunicazione, si fa anche riferimento ad un responsabile del procedimento nei riguardi della vittima ossia una certo Luigi Pradella. Lo stesso nominativo è comparso in tutti gli stessi tentivi di raggiro divulgati negli scorsi mesi, ma anche anni. Questo dettaglio conferma la natura di raggiro della comunicazione. Proprio la Polizia non invierà mai alert di questo tipo, anche a cittadini eventualmente responsabili di reati. La presenza di allegati da scaricare e aprire in messaggi simili a quello attuale dovrebbe essere sempre un chiaro segnale del fatto che ci troviamo di fronte ad un tentativo acclarato cybercrimine. L’unico passaggio utile da compiere resta quello di cestinare immediatamente la nota e magari contattare la Polizia Postale per segnalazione o supporto.

