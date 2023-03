Il ritorno de Il Commissario Montalbano in tv? E’ ciò che spera la Rai per la stagione televisiva 2023-204. Nel corso di un’intervista data a Laura Rio su Il Giornale, la direttrice Maria Pia Ammirati ha svelato i primi titoli che vedremo sulle reti nei prossimi mesi e nel prossimo anno.

Tra questi si è ovviamente menzionato il commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri, e interpretato sullo schermo da Luca Zingaretti. Il Commissario Montalbano è stato sempre un must per la rete ammiraglia, un cavallo di battaglia imbattibile in grado di conquistare ascolti record, anche se gli episodi trasmessi erano in replica.

Facile quindi pensare che Rai Fiction speri ancora in un ritorno di Montalbano, non solo per la questione dello share, ma anche a rigor di logica. All’appello mancano ancora gli adattamenti televisivi degli ultimi due romanzi di Andrea Camilleri, ossia “Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”.

La Ammirati ci spera, come ha dichiarato a Il Giornale: “Spero vivamente che quest’anno si riesca”. La direttrice ha confermato la volontà di Rai Fiction di portare a termine una delle saghe televisive più amate e più viste sulla tv di Stato. E non solo in Italia. Anche all’estero Montalbano, come pure Don Matteo (giunto alla sua quattordicesima stagione), sono seguitissime.

Resta solo da capire se anche Luca Zingaretti sia d’accordo a tornare nei panni dell’iconico personaggio, che ha indossato da oltre vent’anni. Già diversi mesi fa si era parlato della possibilità di riportare Montalbano in tv.

La stessa Ammirati aveva dichiarato la sua intenzione a “chiudere idealmente il progetto Montalbano con l’ultimo romanzo di Camilleri.” E poi ancora aggiunto: “Non possiamo permettere che una serie come Il commissario Montalbano si concluda in questa maniera.”

Continua a leggere su optimagazine.com.