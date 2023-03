Lo scorso 23 marzo Huawei ha lanciato ufficialmente in Cina un paio di nuovi prodotti, alcuni dei quali includono lo smartphone pieghevole Mate X3, la serie P60 di telefoni di punta nonché il tablet premium MatePad 11 (2023). Le recenti voci hanno già fatto trapelare interessanti informazioni riguardanti proprio il telefono foldable Huawei Mate X3 e il noto tipster Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli in più. Andiamo a vedere insieme quali sono.

Secondo DCS, l’inedito Huawei Mate X3 presenterà un display OLED interno pieghevole da 7,8 pollici in grado di offrire una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per quanto riguarda la configurazione del comparto fotografico posteriore, il dispositivo disporrà una tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un ultra-grandangolare Sony IMX688 e un sensore zoom periscopico Sony IMX351. Mentre la fotocamera frontale è da 8MP. Il Huawei Mate X3 sarà anche il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese a supportare la ricarica wireless. Inoltre, offrirà una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua e la sua cerniera permetterà agli utenti di tenerlo aperto in più angolazioni. Frontalmente e sul retro avrà il vetro Kunlun per la resistenza alle cadute.

Precedenti rapporti hanno rivelato che il pieghevole Huawei Mate X3 avrà un display OLED esterno da 6,45 pollici, e che sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Plus Gen. 1 4G affiancato a 12GB di RAM e memorie interne da 256, 512 o 1TB, tutte espandibili tramite le Nano Memory di Huawei. Il sistema operativo utilizzato è HarmonyOS 3.1. Il device, che su Geekbench è visibile con il nome del modello ALT-AL00, ha ottenuto un punteggio single-core di 1312 punti e un punteggio multi-core di 4282. Infine, il foldable sarà alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 66W, ma anche wireless a 50W. Per il momento è disponibile solo per il mercato cinese.

