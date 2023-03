Il colosso di Seul starebbe testando un grande aggiornamento per i Samsung Galaxy S23: il leaker Ice universe lo ha ribadito, ancora una volta, su Twitter, affermando che l’upgrade in questione dovrebbe arrivare a bordo degli attuali top di gamma sudcoreani entro la fine del mese in corso. Gli sviluppatori starebbero lavorando alla risoluzione di alcuni bug riscontrati sui Samsung Galaxy S23, che saranno probabilmente contenuti nella versione firmware S918BXXU1AWC6/S918BOXM1AWC6/S918BXXU1AWC6 (dovrebbe essere questa la versione firmware in questione).

Non sappiamo ancora dirvi quali miglioramenti potrebbe effettivamente apportare l’aggiornamento, ma qualcosa ci dice si tratti di interventi considerevoli dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di scomodarsi per il suo rilascio. Tra i miglioramenti attesi ci sarebbero quelli relativi al comparto fotografico dei Samsung Galaxy S23, molto criticato nelle scorse settimane per via di alcune defezioni più o meno importanti.

They are preparing a big update, which is the first large-scale bug-fixing update after listing. — Ice universe (@UniverseIce) March 23, 2023

A questo punto, non ci resta che attendere la distribuzione vera e propria dell’upgrade destinato ai vari Samsung Galaxy S23, che speriamo possa far fare un ulteriore salto di qualità ai flagship del colosso di Seul, che già promette abbastanza bene così com’è. Al momento dell’avvenuta disponibilità dell’aggiornamento a bordo del vostro Samsung Galaxy S23, ricordate di verificare che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (altrimenti, in caso di hard-reset, perdereste tutto senza possibilità di ritorno). Il vostro è un dispositivo che merita un certo trattamento: vedrete che vi farà rimpiangere mai di averlo acquistato, a patto che rispettiate alcuni criteri importanti, come quelli che vi abbiamo appena menzionato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

