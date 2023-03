Tanti amanti dello sport e del benessere conosceranno di certo l’app Zepp Life, abbinabile ad una serie di dispositivi wearable molto diffusi in Italia e non solo. Lo strumento consente di tenere traccia di allenamenti, della propria salute, del peso e di un certo numero di parametri molto ampio e completo.

Funzionamento

L’app Zepp Life è disponibile sia sull’App Store Apple per iPhone che sul Play Store per i dispositivi Android. C’è da far notare che, nel recente passato, lo strumento si chiamava semplicemente Zepp ma successivamente è stato migliorato in alcuni aspetti grafici e in diverse funzioni prendendo dunque la rinnovata nomenclatura. Bisognerà quindi far riferimento all’ultima versione (anche per chi aveva già installato la precedente opzione).

All’app Zepp Life è possibile associare un numero molto cospicuo di dispositivi, come già accennato. In effetti, il tool supporta tutti gli smartwatch AmazFit ma anche le Xiaomi Mi Band, per non parlare poi della bilance smart ancora Xiaomi come la Mi Body Composition Scale e la Mi Scale. Grazie a queste ampie possibilità di associazione, l’applicazione consente di tenere sotto controllo un numero notevole di informazioni relative al proprio benessere, permettendo a chiunque di restare in salute e magari anche di recuperare la propria forma fisica.

Al primo accesso all’app Zepp Life, bisognerà procedere alla registrazione allo strumento con nuovo account o più semplicemente utilizzando un profilo Google ad esempio. L’associazione dei dispositivi su menzionati avverrà in modo semplice e intuitivo, cliccando sul tasto “+” posto in alto a destra della schermata iniziale, semplicemente attivando il bluetooth sul telefono e compiendo qualche step guidato.

La Home dell’app introduce subito ad una serie di informazioni chiave come il numero di passi giornalieri, i corrispondenti chilometri e le calorie bruciate. Lo strumento consente anche di tenere sempre sotto controllo i dati relativi al sonno con la distinzione tra le diverse fasi di riposo, confrontate su base settimanale, mensile e anche annuale. La scheda della frequenza cardiaca riporta valori medi, minimi e massimi di attività del cuore e permette di abilitare il monitoraggio dei parametri.

Un tipo di informazione molto utile alla quale si potrà accedere dalla home dell’app Zepp Life è l’indice PAI. Questo cresce con l’intensificarsi di attività ad alta frequenza cardiaca. Impostando, ad esempio, un PAI settimanale pari a 100 e raggiungendolo, si avrà la certezza di fare molto per il benessere del proprio corpo.

Naturalmente lo strumento preso in esame risulta essere utilissimo per l’analisi di tutti i tipi di allenamento effettuati quando si indossa un bracciale o orologio smart. Se, durante la sessione, si è attivato il GPS, allora si potrà verificare il percorso sulla mappa, sapere i chilometri macinati, il tempo impiegato, la velocità media e massica, le calorie bruciate, i tempi di pausa e il valore massimo di battiti per minuto. Un grafico dettagliato restituirà anche la distinzione tra tipologie di attività aerobica, intensiva, anaerobica, leggera e rilassata.

Come pure già accennato, l’app Zepp Life supporta anche le bilance smart Xiaomi. Verrà tenuta sempre traccia del peso ad ogni misurazione e si potrà accedere ad un grafico che indica i risultati ottenuti, anche confrontando questi ultimi con quelli della totalità degli utenti registrati. Nel dettaglio, si potrà conoscere anche la percentuale di massa grassa e muscolare, quella ossea, l’idratazione del corpo e molto altro ancora. Per finire, in riferimento alla salute femminile, l’app Zepp Life riesce ad essere un valido alleato per tenere traccia del ciclo, con informazioni puntuali sulla regolarità o meno dello stesso e dei periodi fertili.

Usabilità

L’app Zepp Life risulta essere molto funzionale per un semplice motivo. Dalla schermata Home sono accessibili un po’ tutte le informazioni relative all’attività fisica e al benessere, come riportato in precedenza, senza ulteriore sforzo. Ogni sezione è espandibile, una volta selezionate, con tutti i dati di riferimento. Appare pure molto intuitiva la navigazione nelle altre psarti del menù principale, come quella specifica per far partire e consultare gli allenamenti, quella che consente di includere il monitoraggio di familiari in app attraverso la scansione di un QR Code e infine la scheda profilo utilizzata anche per stabilire obiettivi, aggiungere utenti e gestire i dispositivi.

Su un aspetto, tuttavia, l’esperienza con lapp Zepp Life potrebbe sembrare non ottimale. Il recente lancio dello strumento e qualche aggiornamento non ottimale restituiscono spesso errori e problemi. Ci si può scontrare con rallentamenti nella sincronizzazione dei dati tra i dispositivi e l’app appunto.

Continua a leggere su optimagazine.com