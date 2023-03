Dobbiamo aspettarci novità importanti dall’iPhone 15. Se da un lato è vero che ci saranno delle mancanze con la scheda tecnica dei modelli appartenenti a questa famiglia, stando anche a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro approfondimento, è altrettanto vero che Apple farà interessanti passi in avanti in diversi contesti. Vedere per credere la storia del sensore di prossimità, con una collocazione differente rispetto a quanto osservato nel 2022 con l’iPhone 14 che potrebbe generare interessanti vantaggi per il pubblico.

Novità in vista per l’iPhone 15 anche sul versante del sensore di prossimità: cosa aspettarsi da Apple

Come stanno le cose per il pubblico interessato allo sviluppo dell’iPhone 15? Come riportato dal noto analista di questo settore, Ming-Chi Kuo, il sensore di prossimità sulla serie ‌iPhone 15‌ sarà integrato all’interno dell’area ‌Dynamic Island‌, invece di trovarsi sotto di essa. Come tutti sanno, con l’iPhone 14 Pro, il sensore di prossimità si trova sotto il display e, di conseguenza, all’esterno di Dynamic Island. Al contrario, nella serie iPhone 15, il sensore di prossimità si trova al suo interno, dando vita ad una svolta in termini di sviluppo dell’intero progetto.

La notizia è stata confermata da un tweet pubblicato dall’analista. Il sensore di prossimità rileva quando l’utente tiene il telefono vicino all’orecchio e spegne lo schermo. Le ultime esternazioni di Kuo ci portano verso una direzione precisa, aggiungendo tra le altre cose che allo stato attuale sia improbabile che il tweak comporti qualche differenza nell’aspetto o nella funzionalità di “Dynamic Island”. Allo stesso tempo, però, dovrebbe essere il presupposto per un cambiamento nei componenti, probabilmente per abbattere i costi di produzione.

Vedremo quali altre novità ci presenterà l’iPhone 15 al momento del suo esordio ufficiale sul mercato in Italia.

