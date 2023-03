Buongiorno Mamma 2 non va in onda e sarà il primo venerdì in cui il pubblico non avrà modo di seguire la fiction con Raoul Bova che tanto successo ha portato a casa nelle scorse settimane. Per chi non lo sapesse ancora, Buongiorno Mamma 2 lascia posto a Felicissima Sera con Pio e Amedeo che da questa sera saranno nel prime time di Canale5 con i loro ospiti e nonostante l’insuccesso di Emigratis in versione Canale5.

Nell’ultima puntata della seconda stagione della fiction, abbiamo scoperto che a causare il malore che ha portato Anna in coma è stato Carmine che aveva ucciso Maurizia. Dato che la protagonista aveva assistito alla scena, l’uomo ha tentato di ucciderla ma senza successo e dopo la rivelazione della verità e i ricordi di nuovo nitidi nella mente di Anna, le ultime scene hanno regalato ai fan gioia e sorrisi, tra abbracci e tanto amore.

In molti hanno pensato che non ci sarebbe stato un seguito ma sembra proprio che la terza stagione ci sarà e la stessa sceneggiatrice Elena Bucaccio in un’intervista a Fanpage lo ha confermato. Canale5 non vuole rinunciare alla sua gallina dalle uova d’oro mentre gli sceneggiatori hanno ammesso di avere già qualche idea per il seguito a cui si dovrà lavorare tutti insieme visto che si dovrà trovare anche il momento giusto, quello in cui anche gli attori saranno disponibili a tornare sul set.

Quanto dovranno attendere i fan prima di rivedere i Borghi in tv e cosa potranno ancora raccontarci senza rovinare tutto quello che di bello è stato costruito nelle prime due stagioni della fiction? In attesa di scoprirlo qualcuno potrà consolarsi questa sera con Felicissima Sera e Pio e Amedeo.