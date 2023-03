Ci sono quesiti ancora senza risposta in queste ore, per quanto concerne l’uscita dei biglietti di Lazio-Juventus. La partita è in programma il prossimo 8 aprile, ovvero tra poco più di due settimane, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo riscontri concreti da parte del club biancoceleste. Situazione abbastanza anomale, se non altro perché la Lazio tende quantomeno a fornire le prime informazioni ufficiali sulla vendita dei ticket per partite di cartello con un discreto anticipo. Alla luce di quanto appena riportato, è possibile prevedere come andranno le cose a stretto giro.

Quando escono i biglietti di Lazio-Juventus: le previsioni in base alle ultime indiscrezioni

Occorrono alcune indicazioni aggiuntive sull’evento, dunque, come abbiamo avuto modo di osservare ieri, parlandovi di un’altra partita in programma quel fine settimana come Salernitana-Inter. Considerando i precedenti, è lecito pensare che i biglietti di Lazio-Juventus possano uscire entro e non oltre la prossima settimana, con prime informazioni ufficiali che dovrebbero vedere la luce tra lunedì e martedì. Nessuna certezza in merito, ma solo una previsione che tiene conto di quanto avvenuto in passato con il club che gioca in casa.

Staremo a vedere se verranno fornite subito informazioni anche sui biglietti di Lazio-Juventus destinati ai sostenitori ospiti, facendo sapere a chi è interessato quando escono per i tifosi che sostengono la squadra bianconera. Al momento siamo nell’incertezza più totale, anche se in linea di massima non dovrebbero esserci interventi delle autorità necessari per limitare la distribuzione dei biglietti. Se non altro, perché in passato non ci sono stati particolari problemi tra le due tifoserie.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori anticipazioni sui biglietti di Lazio-Juventus, soprattutto per chi vuole capire quando escono per i tifosi delle due squadre dopo il primo punto della situazione fatto negli ultimi giorni per il pubblico.

Continua a leggere su optimagazine.com