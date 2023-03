Ora che tutto l’hype attorno al lancio del Samsung Galaxy S23 si è abbassato, è tempo di alcune perdite piccanti sui prossimi telefoni pieghevoli del colosso di Seul, i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Oggi sono state rivelate le immagini concept del Samsung Galaxy Z Fold 5, il prossimo dispositivo pieghevole a libro del produttore asiatico, uno tra i modelli della categoria più apprezzati insieme a quello a conchiglia.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, lo YouTuber SuperRoader ha pubblicato dei rendering concettuali del device, creati da Technizo Concept. Il concept mostra una singola fotocamera simile al Samsung Galaxy S23 sul retro ed un design dall’aspetto pulito. Possiamo anche vedere che il telefono si piega perfettamente lungo le cornici piatte, in modo simile a qanto accade con altri telefoni pieghevoli di marchi cinesi.

Precedenti rapporti hanno già affermato che il produttore asiatico introdurrà una nuova cerniera a forma di goccia d’acqua che consentirà al telefono di essere senza spazi quando piegato, che renderà anche meno visibile la piega dello schermo pieghevole. Se le informazioni sono corrette, l’OEM sudcoreano risolverà i due problemi più evidenti di cui gli utenti della serie Samsung Galaxy Z Fold si sono lamentati. Secondo quanto riferito, lo smartphone presenterà lo stesso display da 6,2 pollici con un pannello SuperAMOLED da 120Hz, una tripla fotocamera posteriore da 50 + 12 + 10MP, un processore Snapdragon 8 Gen. 2 per Galaxy e una batteria da 4400mAh. Il dispositivo probabilmente non verrà fornito con uno slot SPen integrato, ma sarà compatibile con una S Pen Fold Edition. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

