Siete propensi a cambiare il vostro vecchio smartphone e prossimi all’acquisto di uno nuovo ma dubbiosi sulla scelta? Qualora aveste pensato di optare per il marchio Samsung e desiderosi di avere tra le vostre mani un potente device Android dotato di ottime funzioni e qualità, e di un’ampia capacità di memoria interna, allora quest’oggi vi indichiamo un’interessante offerta presente su Amazon del Samsung Galaxy S23 Ultra. Il super dispositivo del colosso sudcoreano lo potete portare a casa con uno sconto del 13%, con versione italiana, nel colore Phantom Black, versione da 8GB di RAM e 256GB di storage interno e con caricatore Samsung da 25W incluso, al prezzo di 1.281,55 euro (invece di 1479 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, se siete clienti iscritti a Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra (2023) presenta un display Dynamic AMOLED 2X QHD+ da 6,8 pollici (risoluzione massima 3088×1440 pixels) e con una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Uno dei principali punti di forza è indubbiamente il comparto fotografico caratterizzato sul retro da ben 4 fotocamere: un sensore principale da ben 200MP con apertura f/1.7, un ultra-grandangolare da 12MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120, un teleobiettivo 3X da 10MP con apertura f/2.4 e un teleobbiettivo 10X da 10MP con apertura f/4.9; davanti troviamo una fotocamera selfie da 12MP con apertura f/2.2.

Offerta Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android,... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

La S Pen tiene viva la tradizione del Note. In più, riduce la tua...

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida massima a 45W. Il device, inoltre, è certificato IP68, quindi del tutto impermeabile e utilizzabile anche sott’acqua. L’interfaccia è la ONE UI 5.1 basata sul sistema operativo Android 13. Insomma, non vi resta che portarvi a casa questo straordinario gioiellino con un’offerta imperdibile.

