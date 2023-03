In seguito all’annuncio della scorsa settimana del Samsung Galaxy A54, adesso il colosso di Seul ha lanciato in via ufficiale il Samsung Galaxy M54 5G, altro smartphone di fascia media, la cui presentazione è avvenuta a sorpresa oggi, giovedì 23 marzo, in Medio Oriente. Per il momento, ancora non ci sono precise informazioni sul prezzo, ma resteremo aggiornati non appena giungono ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, andiamo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche.

Il nuovo Samsung Galaxy M54 presenta un display touchscreen Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e con protezione Gorilla Glass 5; il sensore delle impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione del device e si trova lateralmente. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore low-budget Exynos 1380, il medesimo utilizzato dal Samsung Galaxy A54, a 5nm e una CPU fino 2,4 GHz e abbinato a 8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro del dispositivo troviamo una tripla fotocamera con i seguenti sensori: uno principale da ben 108MP con OIS, un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP; frontalmente e al centro, invece, la selfie-cam è da 32MP. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 6000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W.

Per quanto concerne le restanti specifiche tecniche, il nuovo Samsung Galaxy M54 offre un supporto Dual SIM 5G, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e USB-C; lato software il device sfrutta il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia One UI 5.1. Le colorazioni messe in vendita saranno blu scuro e argento. Tuttavia, adesso che il dispositivo risulta in elenco sul sito Web ufficiale Samsung, ci aspettiamo che arrivi presto anche in altri mercati, oltre al Medio Oriente.

Continua a leggere su optimagazine.com