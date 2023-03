Ci sono conferme sul fatto che sia iniziata la vendita dei biglietti di Salernitana-Inter, in vista del match in programma venerdì 7 aprile allo Stadio Arechi. Orario scomodo, ma necessario per consentire ai nerazzurri, al Napoli e al Milan di giocare un giorno prima rispetto alle sfida in programma nel turno che anticipa Pasqua, affinché tutte possano godere di un giorno di riposo in più vista dell’andata dei quarti di finale in Champions League. Discorso che, per intenderci, non riguarda la Roma, dopo aver analizzato di recente sul nostro magazine la gestione dei ticket in vista della sfida in Europa League contro il Feyenoord.

Cosa sappiamo sulla biglietti di Salernitana-Inter per il settore ospiti: regna l’indecisione al momento

Detto questo, c’è grande incertezza per quanto concerne la vendita dei biglietti di Salernitana-Inter da assicurare al settore ospiti. Due gli argomenti sul tavolo, che in qualche modo spiegano il fatto che la società granata ancora non abbia fornito informazioni in merito. Da un lato, infatti, si attendono possibili disposizioni delle autorità, che come l’anno scorso potrebbero limitare la distribuzione dei ticket solo ai sostenitori nerazzurri che dispongono di determinate tessere. Il tutto in nome dell’ordine pubblico. Non è detto comunque, in quanto tra salernitani ed interisti non si registrano problemi dando uno sguardo al passato.

In secondo luogo, occorre capire come l’avvio dei lavori per installare i tornelli in Curva Nord possa condizionare la vendite dei biglietti di Salernitana-Inter per il settore ospiti. Difficile che entro il 7 aprile si possa già assistere alla migrazione del suddetto settore verso uno spicchio dei distinti, ma la partita è ancora aperta. A prescindere dalla collocazione, comunque, dovrebbero essere garantiti i soliti 2.000 biglietti circa solitamente riservati ai sostenitori ospiti all’Arechi.

Dovremmo sapere qualcosa di più sulla vendita dei biglietti di Salernitana-Inter per gli ospiti nel corso della prossima settimana.

