L’inizio della primavera ci regala un’offerta irrinunciabile per l’iPhone 14 su Amazon, nell’esemplare da 128 GB. Lo scorso weekend, in particolare nel giorno della Festa del Papà, già avevamo assistito ad un ribasso notevole del valore del modello standard di melafonino 2022. Ora la spesa per acquistare l’esemplare sarà ancora più contenuta e neanche di poco.

L’iPhone 14, in effetti solo pochi giorni fa, veniva proposto su Amazon a 899 euro. Il prezzo era già abbastanza conveniente, se pensiamo il valore di listino del dispositivo uguale a 1029 euro. Il risparmio di 130 euro già assicurato sale ora a ben 150 euro. Acquistando oggi 23 marzo lo stesso modello, non bisognerà sborsare una cifra maggiore di 879 euro. Si tratta senz’altro di un nuovo minimo storico assoluto per il melafonino lanciato solo nel mese di settembre.

Vale la pena sottolineare che chi punterà ad acquistare oggi l’iPhone 14 a queste speciali condizioni avrà la possibilità di scegliere tra tante colorazioni tra loro diverse. In effetti, al prezzo di 879 euro, viene proposto il modello di dispositivo Apple di ultima generazione in bianco, nero, rosso e azzurro. In promozione in queste ore c’è anche l’ultimissima variante dello stesso iPhone 14 in giallo, anche se disponibile con qualche manciata di euro in più ossia 888 euro. Per finire l’esemplare in viola resta, almeno per il momento, il più costoso di tutti, acquistabile al valore di 899 euro.

L’offerta attuale per l’iPhone 14 andrà di certo presa in esame da chi punta all’ultimo dispositivo Apple anche per un altro motivo. In effetti, la disponibilità del prodotto è immediata e la consegna del pacco avverrà entro e non oltre il giorno 27 marzo. Di certo Amazon, con l’attuale proposta, mette a segno una proposta graditissima a molti, tra l’altro pure decisamente in anticipo rispetto alle prossime offerte di primavera del suo store al via lunedì prossimo.

