È il secondo compleanno di Vittoria, secondogenita dei Ferragnez che insieme a Leone è entrata a gamba tesa nella vita degli italiani. Fedez e Chiara Ferragni non hanno mai fatto mistero della loro vita privata, e la nascita dei loro bambini ha cambiato per sempre le loro vite insieme a quelle dei loro follower più affezionati.

Vittoria è nata il 23 marzo 2021, annunciata a sorpresa con una foto di Leone che mostrava un’ecografia della piccola che, inevitabilmente, scatenò il totonomi e il totodata da parte del pubblico. Negli anni la piccola ha superato le sette fatiche d’Ercole, specialmente quando ha contratto il virus RSV, ovvero il virus sinciziale respiratorio che nell’ottobre 2021 aveva colpito tanti neonati.

Per la famiglia fu un periodo di grande preoccupazione, superato grazie al lavoro dei medici e grazie all’attenzione della famiglia. Oggi Fedez festeggia il compleanno di Vittoria ad un anno esatto dall’intervento per curare quella forma rara di tumore al pancreas.

Il 23 marzo 2022, infatti, la piccola festeggiò il primo compleanno in anticipo perché per quel giorno Fedez avrebbe dovuto operarsi. Oggi Federico Leonardo Lucia condivide sui social un video che ritrae il felice momento della nascita di Vittoria in un post condiviso con la moglie accompagnato da queste parole: “Auguri amore della nostra vita. Ti amiamo immensamente”.

Nelle storie Instagram, invece, Fedez mostra una foto del post-intervento e scrive: “Un anno fa mi operavo. Oggi sono con la mia bimba a festeggiare il suo compleanno”.

Nessuno spazio per le polemiche, arrivate nelle ultime ore da una certa stampa e dal centrodestra dopo il dialogo con Cecilia Strada in una puntata di Muschio Selvaggio, quando Fedez ha parlato di migranti e della sua intenzione di partecipare ad una missione umanitaria. Tra i più infastiditi dalla sua esternazione non è mancato Matteo Salvini.

