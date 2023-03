WhatsApp è un’app di messaggistica ormai utilizzata dalla maggior parte degli utenti che si ritrovano ad avere tra le mani uno smartphone per comunicare con gli altri. A volte la comunicazione può diventare piuttosto invasiva, troppi messaggi da parte di un contatto con il quale poi non si ha intenzione di avere alcun tipo di rapporto. Una situazione che può capitare quando ad esempio si lascia una persona oppure si viene lasciati, ma anche semplicemente in circostanze in cui non si vuole più avere nulla a che fare con un determinato soggetto.

Un approfondimento sul contatto bloccato su WhatsApp: cosa vede e quali attività risultano sospese

Al di là delle novità sui gruppi raccolte ieri, è importante capire alcuni aspetti solo sulla carta secondari. In questi casi WhatsApp permette di bloccare il contatto in questione, ma cosa può vedere chi è stato bloccato sulla famosa app di messaggistica? Questa è una domanda che si pongono molti utenti quando sfruttano questa possibilità di bloccare un contatto che era presente in rubrica e con il quale si ha avuto modo di chattare precedentemente. In questo caso chi viene bloccato si ritrova ad avere la possibilità di continuare a visionare tutti i messaggi inviati e ricevuti e le varie chat condivise nei gruppi fino al momento del blocco.

Il contatto bloccato non potrà più chattare, ma avrà modo di poter visionare quanto scambiato fino al momento del blocco con l’utente in questione. Questo significa che avrà comunque a disposizione tutti i file, i link o le immagini che gli sono stati inviati o che ha inviato prima del blocco. Dal momento che si deciderà di bloccare un contatto questo però non potrà più chattare con l’utente che l’ha bloccato, non potrà esserci più alcun tipo di comunicazione, non vedrà l’ultimo accesso, gli stati pubblicati, le modifiche all’immagine del profilo e così via.

Cosa però più importante è che l’utente bloccato non lo verrà mai a sapere, non gli sarà inviata alcuna notifica a riguardo. Tutto sommato però si può capire quando si viene bloccati da un contatto su WhatsApp proprio perché non ci sarà più accesso ai dati sopra evidenziati, ma soprattutto se gli si invia un messaggio si noterà come ci sarà solo una spunta, la seconda non apparirà mai.