L’aggiornamento iOS 16.4 è ad un passo dal suo lancio definitivo e ufficiale. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la release candidate dell’update e la distribuzione del pacchetto per tutti si attende non più tardi della prossima settimana. Oltre alle novità in arrivo con l’esperienza software, sarebbero pronte una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug. Il passo in avanti più importante compiuto dagli sviluppatori sarebbe il superamento degli errori di funzionamento del rilevamento incidenti in determinate situazioni.

La funzione denominata “Crash Detection” è stata lanciata lo scorso autunno per tutti i modelli di iPhone 14 e gli ultimi esemplari di Apple Watch. La novità è stata progettata per rilevare gli incidenti automobilistici per chiamare automaticamente i numeri di emergenza nel caso in cui il possessore del dispositivo non risponda ad un alert entro 20 secondi. L’implementazione davvero utile e, in alcuni casi potenzialmente in grado di salvare la vita, ha però mostrato i suoi difetti. In molte stazioni turistiche invernali degli Stati Uniti e del Canada, semplici atterraggi sulla neve di sciatori e snowborder sono stati scambiati per incidenti appunto, facendo partire le chiamate di mergenza.

Apple è consapevole di queste problematiche da tempo e già era intervenuta per una possibile soluzione con l’update iOS 16.1.2 a novembre e iOS 16.3.1 a febbraio. Peccato che questi pacchertti software non siano stati del tutto definitivi. Al contrario, proprio con l’aggiornamento iOS 16.4 in arrivo a giorni, ogni difficoltà dovrebbe essere stata superata. Naturalmente ci sarà da testare il cambiamento su strada, o meglio su pista da sci, verificando che non partano eventuali chiamate di emergenza ingiustificate. A dire la verità, episodi del genere si sono verificati anche in parchi divertimenti durante i giri su montagne russe o altre giostre simili. Anche in situazioni di questo tipo, la funzione Apple non dovrebbe creare più confusione e aggravare il carico di lavoro dei numeri di emergenza.

