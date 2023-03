Si registra la seconda puntata del serale di Amici, in onda su Canale 5 sabato 25 marzo. La registrazione è in programma per oggi, giovedì 23 marzo. Anche stavolta, infatti, le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi vengono registrate preventivamente per essere trasmesse in prima serata il sabato su Canale 5.

Nella prima puntata del serale di Amici sono stati eliminati la ballerina Megan e il cantante NDG. Altri due concorrenti lasceranno il programma nella seconda puntata del serale. Dopo l’appuntamento del 25 marzo, ad Amici resteranno in 11 tra ballerini e cantanti, suddivisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti.

Anticipazioni Amici 25 marzo, eliminati ed ospiti

Al termine della registrazione scopriremo gli ospiti della seconda puntata del serale di Amici e i nomi degli eliminati. Anche nel secondo appuntamento, dovrebbero essere due i concorrenti che lasciano il talent show. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni su Amici del 25 marzo.