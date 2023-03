I gruppi WhatsApp sono croce e delizia del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Il team di Meta lo sa bene e per questo motivo ha uffiicializzato una serie di importanti implementazioni per le chat collettive, conferendo anche maggiore autorità agli amministratori per i controlli tra i membri.

La prima grande novità per i gruppi WhatsApp riguarda la possibilità di avere chat collettive con un numero di partecipanti raddoppiato fino a 1024 persone iscritte. Proprio nell’ottica di ampliare i gruppi, ma nel rispetto di tutti, è stato conferito agli amministratori un nuovo “potere”. Nel momento in cui si condividono inviti di entrata attraverso link, il gestore sarà sempre in grado di selezionare chi far partecipare o meno alla conversazione da una sorta di lista di attesa. La funzione specifica era già stata messa a disposizione di diversi tester Android ma ora è ufficiale e sarà alla portata di tutti da qui alle prossime settimane.

Ancora una novità per i gruppi WhatsApp riguarda la possibilità di effettuare una ricerca per nome di un contatto e ottenere l’informazione puntuale di tutte le chat collettive che si condividono con quell’amico, parente o semplice conoscente. L’opzione potrà essere molto utile, soprattutto per coloro che partecipano a numerosi gruppi appunto. Nel caso in cui si abbia una vera e propria amnesia su un gruppo appunto (magari non utilizzato da tempo), il riferimento ad un suo partecipante noto consentirà di rientrare in conversazione. Anche quest’ultima implementazione era apparsa nelle beta Android del servizio nelle scorse settimane e dunque resa disponibile solo per i tester in un primo momento.

Quanto riportato oggi, come già accennato, troverà applicazione nelle versioni finali di WhatsApp nel giro di pochi giorni o al massimo qualche settimana. I cambiamenti per i gruppi riguarderanno sia i dispositivi Android che gli iPhone.

