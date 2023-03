Esce Davanti A Noi di Laura Pausini e Paolo Carta, l’inedito per il matrimonio. Con questa canzone, scritta da entrambi, Laura e Paolo si sono scambiati le promesse di matrimonio giurandosi amore eterno. Il “sì” oggi, mercoledì 22 marzo 2023.

Laura e Paolo hanno scritto a quattro mani il testo e la musica di Davanti a Noi, poi Laura l’ha cantata e Paolo l’ha accompagnata alla chitarra. Hanno deciso in seguito di condividerla sui social di Laura per festeggiare l’amore eterno con tutti i suoi fan del mondo e per renderli partecipi di un momento molto intenso e privato.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel comune di Solarolo (RA), città natale di Laura Pausini, dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia.

Paola ha 10 anni ed è stata lei a portare gli anelli ai genitori, come avevano desiderato da sempre. La cerimonia si è svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Neanche gli ospiti sapevano che avrebbero preso parte al matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta.

Laura aveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi. I festeggiamenti per l’amore di Laura e Paolo continuano adesso con un brano inedito, Davanti A Noi, una promessa d’amore in musica.

Davanti A Noi di Laura Pausini e Paolo Carta

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è più di un altro anniversario

e più profondo di com’è

fa che non ti chieda mai spazi di tranquillità

tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

Tu che non mi basti mai

il tuo indice sul cuore

quando hai cura dei miei limiti e anche delle mie paure

io mi siedo accanto a te

per lasciati l’orizzonte

sempre libero di scegliere la rotta che hai di fronte

tanto non so andare via

dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

e corse fuori dai binari

ed infatti resto qui a sfinirti di presente, a dormire quasi niente

che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è tutto il tempo che possiamo per il tempo che ce n’è

fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

avrò cura dei tuoi limiti e anche delle tue paure

e ti siedi accanto a me

per lasciami l’orizzonte

sempre liberi di scegliere una rotta differente

non ti lascio andare via dai miei occhi visionari che non temono il futuro

e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e malattia

c’è già tutto ciò che vuoi

Davanti a noi

