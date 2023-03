Le offerte di Primavera Amazon sono state appena annunciate ufficialmente dal noto e-commerce. Ci si aspettava il via ad un evento colmo di promozioni per il popolare sito di vendite in questo periodo dell’anno e l’occasione non mancherà per nulla, fra brevissimo.

Le offerte di Primavera Amazon partiranno la prossima settimana, più esattamente dalle 00.00 di lunedì 27 marzo. La durata degli sconti e dei ribassi non deluderà proprio nessuno, visto che si potranno di certo fare buoni affari fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo. Dobbiamo dunque prepararci a ben 3 giorni di proposte commerciali che si preannunciano interessanti, visto il taglio della spesa assicurato fino al 40%.

Non sappiamo esattamente quanti e quali prodotti saranno beneficiari dei ribassi ma è davvero plausibile che un po’ tutte le categorie merceologiche presenti sullo store saranno interessate dagli sconti. Questi ultimi saranno raccolti di certo nella pagina ufficiale delle offerte di Primavera Amazon appena messa online ma che verrà di sicuro aggiornata al momento opportuno, includendo tutte le proposte commerciali più vantaggiose a partire dalla mezzanotte di domenica. Va precisato, in riferimento ai tagli, che questi non riguarderanno solo i clienti con abbonamento Prime, come accade invece nel corso del Prime Day estivo. Al contrario, proprio tutti i potenziali clienti del sito e-commerce potranno beneficiare di condizioni di vendita più vantaggiose.

Per chiunque non voglia perdersi assolutamente i prossimi sconti, ci sono dei suggerimenti utili per non farsi sfuggire alcuna promozione. L’ideale sarebbe dotarsi dell’app Amazon per restare sempre informati sugli sconti, creare o aggiornare il proprio account (con relativo metodo di pagamento), individuare una lista desideri e infine anche iscriversi alla newsletter per ottenere notifiche personalizzate. Seguendo questi semplici consigli, difficilmente si perderanno le migliori occasioni proposte a partire da lunedì prossimo e di scena per 72 ore esatte in Italia.

