Arrivano finalmente segnali più concreti per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 16.4, in merito al rilascio definitivo del firmware. Già, perché nella giornata di ieri ha fatto il suo esordio ufficiale la cosiddetta Release Candidate, confermando le anticipazioni che avevamo portato alla vostra attenzione con l’articolo di martedì. Arrivati a questo punto, dunque, ci sono alcune considerazioni da fare, riguardanti sia le novità del pacchetto software di cui tanto si parla in questo periodo, sia sulle tempistiche di Apple. Già, perché il programma aziendale adess appare decisamente più chiaro.

Confermato il rilasco della Release Candidate dell’aggiornamento iOS 16.4: tutte le novità trapelate

Alla luce di queste considerazioni, occorre valutare con grande attenzione tutte le novità trapelate in seguito alla recentissima apparizione della Release Candidate dell’aggiornamento iOS 16.4. Per farvela breve, si parte dalle 21 nuove emoj che includono inclusi animali, gesti manuali e oggetti. A quanto pare, poi, sono state aggiunte le notifiche in Safari tramite web app salvate nella schermata Home. Il terzo elemento si focalizza sull’isolamento della voce per le chiamate cellulari che dà priorità alla propria voce e blocca i rumori ambientali intorno.

Per quanto riguarda l’album dei duplicati in Foto, adesso supporta la rilevazione di foto e video duplicati in una libreria di foto condivisa su iCloud. C’è anche il supporto a VoiceOver per le mappe all’interno dell’app Meteo. Passando ai bug archiviati, è stato risolto un problema in cui le richieste di autorizzazione per gli acquisti da parte dei bambini potrebbero non apparire. Infine, abbiamo assistito ad ottimizzazioni per la rilevazione dei crash su dispositivi come iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

L’arrivo della Release Candidate ieri dovrebbe confermare la disponibilità dell’aggiornamento iOS 16.4 in versione definitiva entro la prossima settimana. Vedremo se la tabella verrà rispettata o meno.