Ci risiamo con le fake news, che nascono da post e meme ingannevoli, visto che le solite pagine Facebook che rimandano ai soliti sitarelli oggi 22 marzo ci parlano di Biagio Izzo morto. No, non dovete avere alcun timore, in quanto l’attore è vivo e vegeto. Dopo avervi parlato di alcune sue imitazioni del passato, con il nostro articolo che risale al 2021, oggi occorre concentrarsi su altri aspetti. Vediamo come stanno le cose, in quanto determinate immagini apparse sui social hanno creato non poche apprensioni a tutti coloro che seguono da vicino questo personaggio pubblico.

Questa vola tocca a Biagio Izzo morto: ulteriori notizie completamente false e titoli ingannevoli

Per farvela breve, sui social è apparsa una foto di Biagio Izzo insieme a Francesco Paolantoni, con tanto di scritta “è morto”. Solo aprendo il post ed il relativo articolo, si capisce che l’espressione non riguardi l’attore, ma una sua esclamazione durante un recente evento. Insomma, si gioca con le parole e le immagini, con il chiaro intento di dare la sensazione al pubblico che il comico sia passato a miglior vita. Il punto è sempre quello: in tanti commentano indignati, ma il fatto che questi siti possano appoggiarsi a diverse pagine Facebook rende praticamente ciclica la diffusione di fake news del genere.

Dunque, l’annuncio su Biagio Izzo morto è completamente falso, come quello che in teoria potrebbe riguardare anche Francesco Paolantoni. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non a caso, non ci sono annunci ufficiali da parte delle famiglie dei due attori, motivo per il quale non ci sono ragioni per temere sulle loro condizioni di salute.

La speranza, ormai vana, è che questi siti ci diano un taglio coi post clickbait, se non altro perché la storia di Biagio Izzo morto pare abbia creato solo apprensione ed inutili preoccupazioni presso coloro che ci tengono all’attore partenopeo.