Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta e sui social scrive: “Abbiamo detto sì”. Lo scambio delle promesse, sulle note di Davanti A Noi, brano inedito scritto a 4 mani.

Condivide la prima foto insieme come marito e moglie e conferma l’indiscrezione che circolava qualche giorno fa, dopo la condivisione delle pubblicazioni di matrimonio da parte del Comune di Roma. Era però sbagliata la data che circolava in rete. Si parlava di una data nel mese di giugno, invece, Laura Pausini e Paolo Carta si sono già sposati.

Laura condivide uno scatto con poche parole su Instagram e scrive: “Abbiamo detto sì” in tutte le lingue in cui canta.

“Abbiamo detto “Sì” ❤️

Hemos dicho “Si” ❤️

We said “I do” ❤️

Disemmos “Sim” ❤️

Nous avons dit “Oui” ❤️”

Nell’anno in cui festeggia il trentennale della sua carriera artistica, per Laura Pausini arrivano traguardi importanti anche dal punto di vista personale: si è sposata con il suo grande amore, il chitarrista Paolo Carta dal quale ha già avuto una figlia, Paola. E proprio Paola è stata la loro damigella d’eccezione, immortalata in una storia su Instagram con un bellissimo bouquet tra le mani: è stata proprio lei a portare gli anelli a mamma e papà.

Per il suo matrimonio, Laura Pausini ha scelto delle fedi minimal, nere, anche queste condivise su Instagram. Ad accompagnarla all’altare, come tradizione vuole, papà Fabrizio.

Nelle scorse ore, Laura Pausini aveva lasciato un indizio sui social condividendo la frase: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”. In un primo momento, sembrava che fosse una promessa d’amore condivisa per festeggiare l’anniversario di fidanzamento con Paolo Carta, invece anticipava le nozze ed era un estratto del testo di Davanti A Noi.

