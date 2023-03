Aveva lasciato qualche inizio sui social, tra stelle e bandiere dell’Europa. Oggi la conferma: sono state annunciate le date del tour europeo di Marco Mengoni, 4 appuntamenti che ad aprile lo vedranno protagonista nel continente.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due Vite – scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; produzione di E.D.D. e Simonetta – Marco Mengoni ha confermato che all’Eurovision Song Contest porterà proprio il pezzo sanremese. Ma prima di esibirsi a Liverpool in rappresentanze del nostro Paese, lo attendono 4 concerti in Europa.

Marco Mengoni è atteso ill 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per rappresentare l’Italia alla finale di Eurovision Song Contest 2023.

I biglietti per le date del tour europeo di Marco Mengoni sono disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 24 marzo. Sul sito https://www.livenation.it/artist-marco-mengoni-565055#international tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti online e nei punti vendita, città per città.

Dopo il tour europeo, che precede l’ESC 2023, Marco Mengoni farà ritorno in Italia. Si esibirà in concerto negli stadi della penisola in estate, con gran finale atteso per il 15 luglio al Circo Massimo di Roma. Già sold out le date di Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Milano (8 luglio). Si inizia con la data zero in programma a Bibione (17 giugno). Mengoni toccherà Padova (20 giugno) e Torino (5 luglio) prima del gran finale il 15 luglio al Circo Massimo a Roma.

Le date del tour europeo di Marco Mengoni

Parigi – 24 aprile

Bruxelles – 25 aprile

Francoforte – 27 aprile

Zurigo – 29 aprile