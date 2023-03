Sono stati annunciati i concerti di Laura Pausini nel 2023 e nel 2024. L’artista sposa Paolo Carta e scrive: “La nostra luna di miele? La passiamo in tour con voi!“. Annuncia le date del tour mondiale.

Non solo le anteprime attese a Venezia in tre date e a Siviglia in due date tra giugno e luglio. A dicembre parte il tour nei palasport in Italia che la vedrà in concerto dal vivo in tutta la penisola. Si parte da Rimi l’8 dicembre per proseguire verso Roma il 12 e Mantova il 19. Il 22 dicembre Laura Pausini sarà a Firenze e il 26 ad Eboli, poi a Bari il 29.

Nel 2024 si riparte il 6 gennaio da Padova, poi il 9 Laura sarà a Bologna. Il 12 gennaio appuntamento a Torino e il 15 a Bolzano, il 17 gennaio al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Successivamente partirà la leg europea e poi ci saranno i concerti in Sud America.

Biglietti per i concerti di Laura Pausini nel 2023 e 2024

I biglietti dei concerti di Laura Pausini nel 2023 e 2024 saranno disponibili nei prossimi giorni. I biglietti per i concerti italiani e europei saranno disponibili per il fanclub in presale dalle ore 10 del 23 marzo, mentre la general sale sarà disponibile dalle ore 9 del 25 marzo. Per le date USA e LATAM, la fanclub presale sarà disponibile dalle ore 10 locali del 28 marzo, mentre la general sale dalle ore 10 locali del 31 marzo.

I concerti di Laura Pausini nel 2023 e nel 2024

WORLD TOUR PREMIÈRE

JUNE 30, 2023 – VENICE @ PIAZZA SAN MARCO

JULY 1, 2023 – VENICE @ SAN MARCO SQUARE

JULY 2, 2023 – VENICE @ PIAZZA SAN MARCO

JULY 21, 2023 – SEVILLE @ PLAZA DE ESPAÑA

JULY 22, 2023 – SEVILLE @ PLAZA DE ESPAÑA

ITALIAN INDOOR LEG

DECEMBER 8, 2023 – RIMINI @ STADIUM

DECEMBER 12, 2023 – ROME @ PALAZZO DELLO SPORT

DECEMBER 19, 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

DECEMBER 22, 2023 – FLORENCE @ NELSON MANDELA FORUM

DECEMBER 26, 2023 – EBOLI (SA) @ PALA SELE

DECEMBER 29, 2023 – BARI @ PALA FLORIO

JANUARY 6, 2024 – PADOVA @ FIERA

JANUARY 9, 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

JANUARY 12, 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

JANUARY 15, 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

JANUARY 17, 2024 – MILAN @ MEDIOLANUM FORUM

EUROPEAN INDOOR LEG

JANUARY 27, 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

JANUARY 29, 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

FEBRUARY 3, 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

FEBRUARY 10, 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

FEBRUARY 12, 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

FEBRUARY 15, 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

FEBRUARY 16, 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

FEBRUARY 28, 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

MARCH 2, 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

MARCH 6, 2024 – LIMA (PERU) @ ESPLANADA UNALM

MARCH 8, 2024 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMIÑAHUI

MARCH 10, 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

MARCH 16, 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ ARENA CDMX

MARCH 18, 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ ARENA MONTERREY

USA LEG

MARCH 21, 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTER

MARCH 23, 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

MARCH 28, 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

MARCH 30, 2024 – MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI DADE ARENA

APRIL 04, 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

APRIL 06, 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN