Rock’n’Roll will never die, non morirà mai. Finchè ci saranno 3 “ragazzi” come questi a mantenerlo vivo e pulsante. La loro simpatia e voglia di scherzare, tipica dei bolognesi, trae in inganno. Quando suonano sono fortissimi. Il nome 3G Project deriva dalle iniziali dei loro cognomi: Gardella, Giuliani, Giovannini. Divertente anche la pronuncia inglese/bulgnais. Il brano “Supernatural” è stato rivestito da un video spettacolare. Le immagini iniziano con meteoriti che stanno per colpire il nostro pianeta. Ma quale Terra? Distrutta e avvelenata dall’uomo. Immagini fortissime. Tanto l’intervista fa “spataccare” dalle risate, tanti il video, per musica e immagini, è roba seria.

Ecco brevi news di questi tre tipi:

I 3g project nascono a Bologna nel 2018 dall’incontro tra Stefano Giuliani, Alberto Giovannini e Mauro Gardella.

Stefano Giuliani batterista energico dal groove rock- funk di ispirazione Bonham e Porcaro, si esibisce con un considerevole numero di band del territorio emiliano. Spicca la collaborazione con la cantante R&B Ermanna Baccilieri.

Alberto Giovannini, bassista e contrabbassista eclettico e raffinato spazia con notevole disinvoltura dal rock al funk al Jazz. Collabora con il “Royal T quintet”, noto quintetto jazz emiliano-romagnolo con alla voce Virginia Mancaniello.

Mauro Gardella, voce e chitarra della band, vanta già giovanissimo, un passato ricco di collaborazioni nel panorama musicale italiano ed estero. Tra le principali degne di nota si ricorda quella con il noto produttore Mauro Malavasi, da cui nascono innumerevoli esperienze in studio. Tra le più significative si ricordano quelle con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ava Cherry (corista di David Bowie), Gerardina Trovato e Luca Carboni, per cui presterà la mano come chitarrista per 4 anni affiancando Mauro Patelli.

Nel 2001 partecipa al festival di Sanremo in qualità di coautore del brano “Bocca” scritto a quattro mani con la cantante Sara 6, dei “Taglia 42”.

Molteplici le situazioni e i contesti musicali in cui la band si è esibita, riuscendo a crearsi un piccolo seguito.

I 3G Project nascono come band che attinge le proprie radici musicali dagli anni 70′-80′ con un ricco repertorio che si muove tra sonorità rock, blues e funk.

Il 30 Giugno 2022 esce l’EP “Volume 1”, pubblicato dall’Etichetta Discografica PMS Studio. L’EP contiene 5 brani inediti di forte ispirazione rock anni ’80. I brani vengono registrati a Bologna, al PriStudio di Roberto Priori e sono disponibili all’ascolto in tutti i digital store.

A marzo 2023 esce il primo video del singolo Supernatural prodotto dalla Controcampo produzioni di Venezia.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com