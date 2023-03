Siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma del marchio Xiaomi, ottimo per quanto riguarda le funzionalità? Allora quest’oggi, martedì 21 marzo, vi indichiamo un’interessante offerta presenta su Amazon relativa allo Xiaomi 13 Pro 5G, in super sconto del 15%. Potete portarvelo a casa al prezzo di 1.188,99 euro (invece di 1.399,90 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel colore Ceramic Black. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti sulla piattaforma di e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche tecniche.

Lo Xiaomi 13 Pro (2023) presenta un display Dynamic AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Con il materiale AMOLED E6 di elevata fascia, il device è in grado di raggiungere una luminosità a schermo intero di 1200 nit e una luminosità di picco di 1900 nit, regalando una definizione molto alta e una visione chiara in qualsiasi momento, specialmente per catturare immagini all’aperto. Si tratta del primo dispositivo internazionale dotato di lenti ottiche professionali Leica ed è caratterizzato da prestazioni all’avanguardia e grafica migliorata, grazie all’utilizzo del processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, che sappiamo essere il leader del settore, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage interno.

Vanta, inoltre, di un importante aumento delle prestazioni della CPU e di un’efficienza energetica rispettivamente del 3% e del 47% rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda il comparto fotografico lo Xiaomi 13 Pro 5G è dotato sul retro di un sistema a tripla fotocamera da 50MP in grado di coprire lunghezze focali che vanno da 14mm (ultra-grandangolare), 23mm (grandangolare) a 75mm (teleobiettivo). Infine, il device è alimentato da una batteria da 4820mAh di lunga durata con supporto alla ricarica HyperCharge da 120W, in grado di caricarsi al 100% in soli 19 minuti.

Continua a leggere su optimagazine.com