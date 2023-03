Spotify down: questo è il trend che imperversa oggi 21 marzo, intorno ai minuti che stanno scorrendo adesso: praticamente è quasi ora di pranzo, ma i problemi legati al servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo sta dando parecchio fastidio ai suoi abituali utilizzatori (pensate a chi usufruisce del servizio a pagamento e che si ritrova, di punto in bianco, a non poterne beneficare, anche se relativamente da poco tempo).

Spotify down oggi 21 marzo, questo è il messaggio che sta passando in questo momento: i problemi potrebbero anche cessare da un momento all’altro, a seconda della loro gravità. Come potete notare dal portale “downdetector.it“, le segnalazioni di chi sta sperimentando il disturbo non sono tantissime, ma comunque sufficienti per parlare di Spotify down oggi 21 marzo (c’è chi non parlare di un down reale, ma così è stato definito da diversi utenti in Rete). A dare problemi sarebbe soprattutto il sito Web, tramite cui sembra difficile loggarsi o comunque usufruire del servizio di streaming musicale, sia che si tratti della versione free che di quella a pagamento.

Il reparto tecnico sarà già stato messo al corrente del disguido, quindi sarebbe meglio armarsi di un po’ di pazienza in attesa che la situazione rientri, speriamo al più presto. Non sappiamo fornirvi i tempi tecnici di risoluzione, ma ci auguriamo che il trend Spotify down possa placarsi nel giro dei prossimi minuti, o comunque entro la fine di questa giornata. Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi della situazione in cui purtroppo ci siamo imbattuti, sperando di potervi dare buone notizie da qui a poco. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

