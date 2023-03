Alfonso Signorini ne ha combinata un’altra delle sue? Sembra proprio di sì e questa volta ai danni di Oriana Marzoli, la gieffina che tante lacrime ha versato per la squalifica di Daniele dal Moro al Grande Fratello Vip. Chi segue il programma sa bene che il gieffino è stato squalificato proprio per via di alcuni comportamenti ‘violenti’ assunti ai danni di Oriana Marzoli che si sarebbe poi lamentata anche con gli altri abitanti della casa raccontando di questi momenti che lei non gradiva.

Un insieme di queste cose avrebbe spinto gli autori del Grande Fratello Vip a squalificare Daniele dal Moro, ieri sera assente in studio, e Alfonso Signorini lo ha voluto ribadire ieri sera parlando proprio con la diretta interessata. La Marzoli ha cercato di difenderlo, ma durante la diretta di lunedì 20 marzo Alfonso Signorini ha voluto chiarire le cose e Oriana ha subito precisato: “Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo”.

Alfonso Signorini a quel punto si è fatto serio sottolineando i motivi per i quali si è deciso di squalificare Daniele: “Non è che ci divertiamo a squalificare la gente, purtroppo le colpe si pagano. Oriana tu hai detto “lasciami, non mi piace, mi fai male” erano delle brutte immagini…poi lo hai anche raccontato agli altri e quando lo raccontavi lo dicevi come di una persona che non gradiva queste cose. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo”.

A quel punto Oriana Marzoli, apparsa incredula, ha subito commentato: “Se mi dici così ci resto malissimo”. Proprio per questo sui social il conduttore è stato subito preso di mira da chi ha voluto accusarlo di victim blaming ovvero il meccanismo che si innesca quando si vuol colpevolizzare la vittima facendola sentire in colpa per quello che poi è successo a Daniele in questo caso. Signorini è subito finito in tendenza sui social così come l’hashtag #iostoconoriana.