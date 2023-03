Da tempo si parla della possibilità concreta che ci possa essere l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 entro la fine di marzo, grazie anche ad alcuni segnali più o meno ufficiali pervenuti da Apple. Dopo il punto della situazione che abbiamo portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane sul tema, ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Cosa aspettarsi a stretto giro? Il mese corrente volge al termine ed in tanti vorrebbero delle risposte, dopo aver assistito in questo periodo al rilascio di ben quattro beta da parte del colosso di Cupertino.

Entusiasmo raffreddato sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 oggi 21 marzo: gli ultimi riscontri

In tanti sanno che molto spesso Apple abbia rilasciato nuovi pacchetti software il martedì, soprattutto nel tardo pomeriggio italiano. O comunque nello scorcio iniziale della settimana. La combo delle due indicazioni trattate fino a questo momento nel nostro pezzo odierno ha indotto molte persone a pensare che l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 potesse avvenire proprio oggi 21 marzo. Ipotesi a mio modo di vedere poco realistica per almeno un paio di ragioni. Dunque, proviamo a contestualizzare il momento specifico che stiamo vivendo con il colosso di Cupertino.

Per quale motivo ci sono poche speranze che oggi possa avvenire il rollout dell’aggiornamento iOS 16.4? In primo luogo, manca ancora la cosiddetta Release Candidate, che spesso anticipa il rilascio di un pacchetto software definitivo e stabile. Alcune funzioni attese con la patch, poi, non sono ancora state avvistate nelle beta che fino a questo momento sono state messe a disposizione di coloro che hanno deciso di partecipare al programma.

Insomma, è molto più probabile che l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 possa avvenire tra una settimana circa. Cosa ne pensate? In attesa di segnali concreti da Apple, al momento la situazione appare delineata.